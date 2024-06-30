بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

زيادة كشفية المرضى في الأردن من 10 إلى 40 ديناراً

1 يوليو 2024
زيادة كشفية المرضى في الأردن من 10 إلى 40 ديناراً

وطنا اليوم_

أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، المهندس ماجد سميرات، عن رفع لائحة تعرفة الأجور الطبية الجديدة بنسبة 100%، مما سيؤدي إلى اضطرار شركات التأمين لإلغاء العقود القديمة واستبدالها بعقود جديدة بالأسعار المعدلة.

وأوضح أن الإجراءات الطبية القديمة ارتفعت بنسبة 60%، بمعدل 20% سنوياً اعتباراً من هذا العام، بينما ارتفعت الإجراءات الجديدة، التي لم تكن موجودة في لائحة 2008 والتي يبلغ عددها 1220 إجراء، بنسبة تتراوح بين 100% و400% فور صدور اللائحة في الجريدة الرسمية.

 

وأكد سميرات أن شركات التأمين لا تستطيع تحمل تكاليف إضافية تقدر بنحو 30 مليون دينار من أموالها الخاصة. وفيما يتعلق بإمكانية التفاوض مع نقابة الأطباء، أشار إلى أنه لا يوجد مجال للتفاوض، لكن هناك إمكانية لتجميد اللائحة حتى يتم الاتفاق على بنودها والانتهاء من العقود الحالية.

 

وأضاف سميرات أن العقود السارية لا يجب أن تتأثر بأي زيادة، وأنه سيتم اللجوء إلى المحكمة للطعن في هذه اللائحة. وأوضح أن لائحة الأجور التي صدرت بإشراف وزارة الصحة نصت على التطبيق الفوري للأجور، مما يعني أن أقساط التأمين سترتفع مع زيادة الكشفية من 10 إلى 40 ديناراً.

 

وأشار إلى أن المواطنين هم الأكثر تضرراً من هذه الزيادة، خاصة الذين لا يملكون تأميناً صحياً ويشكلون نسبة تتراوح بين 30% و40% من سكان المملكة. أما بالنسبة للشركات الكبرى مثل الفوسفات والبوتاس والإسمنت ومصفاة البترول والجامعات، فهي تعتمد على تأمين ذاتي عن طريق صناديقها الخاصة، ما يعني أنها ستتأثر أيضاً بهذه الزيادة.

 

وأشار سميرات إلى أن نقابة الأطباء تحاول تضليل الناس بإيهامهم أن المشكلة بين النقابة وشركات التأمين، بينما الحقيقة أن نقابة الأطباء هي التي رفعت الأجور بالأساس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:09

عطلة رسمية الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية

18:21

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي ذوي الشهيد الفوارس

18:19

منظمة أميركية تمنح الطعاني لقب شرفي يمنح لأول مرة لشخصية عربية

18:17

خليفة التربوية ” تطلق دورتها الـ 18 محلياً في الإمارات وعربياً ودولياً وتكريم الفائزين مايو المقبل 

16:58

وسام الاستقلال من الدرجة الأولى للوزير العسعس

16:55

700 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم الأردني وتعزيز رأس المال البشري

16:18

إرادة ملكية بتعيين أمناء الحسين للسرطان – أسماء

16:13

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأردن تزور المغطس

16:04

الاحتلال يزعم إحباط أكبر عملية تهريب من الأردن للضفة

15:55

مقتل جندي إسرائيلي في طولكرم وآخر بمعارك جنوب غزة

15:23

أثرياء فرنسا يدرسون الهروب بأموالهم إذا فاز اليمين المتطرف

15:08

كريشان من معان: الديمقراطية في الأردن أكثر من دول تدعيها

وفيات
ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة اللهوفيات الاثنين 1-7-2024وفيات الأحد 30-6-2024وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024