الحجاج : سنخوض الانتخابات بقائمة حزبية وقوائم محلية

وطنا اليوم_

أكد امين عام حزب البناء والعمل د. زياد الحجاج بن الانتخابات المقبلة خطوة ستكون خطوة جادة على طريق الإصلاح الشامل الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

واضاف الحجاج خلال اللقاء التعريفي الذي جرى في مقر الحزب ،بحضور جماهيري حاشد أن الحزب سيخوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة حزبية ، وقوائم محلية مشيرا إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب أحد أعمدة الإصلاح الشامل ، وان القوائم الحزبية تمهد لعمل برلماني حزبي منظم على أساس العمل البرامجي .

وأشار الحجاج إلى أن القائمة الحزبية الممثلة ب ٤١ نائبا عدا الدوائر المحلية ، يضع عبئا اكبر على ممثلي الأحزاب في البرلمان ، مما يتطلب الارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستوى طموح الوطن والمواطن ، واستعادة الثقة بمجلس النواب .

وقال الحجاج أن الشباب والمرأة ركن أساسي في القائمة الحزبية ، وشروط تشكيلها بحيث يحتل الشباب والمرأة مراكز متقدمة في القائمة الانتخابية .

من جانبه أكد نائب الأمين العام للحزب د. عيسى الصرايرة ، أن حزب البناء والعمل حزب برامجي معتدل ، يضع في مقدمة أولوياته المصلحة الوطنية العليا ، مؤكدا على أن الحزب ولد من رحم الوطن ، وسيتبنى هموم المواطن وفي مقدمتها الشأن الاقتصادي ، وانعكاسه على حياة المواطن وخاصة ما يتعلق بالفقر والبطالة .

واشاد المتحدثون بما يطرحه حزب البناء من برنامج عملي قابل للتطبيق ، بعيدا عن الشعارات التي يصعب تحقيقها على أرض الواقع .

وفي ختام اللقاء أعرب الحضور عن دعمهم لقائمة البناء التي سيخوض الحزب الانتخابات المقبلة تحت اسمها ضمن تحالف حزبي ، يعزز فرص النجاح والتمثيل الحزبي في البرلمان المقبل .