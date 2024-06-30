مقاتلة إسرائيلية تقصف طولكرم واعتقال 6 فلسطينيين بنابلس والخليل

وطنا اليوم:قالت القناة 14 الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الأحد إن طائرة مقاتلة قصفت مبنى في مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم بالضفة الغربية، في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف شقة راقبها الجيش لفترة طويلة زاعمة أن الشقة كان بها 4 عناصر بارزة من كتيبة نور شمس.

في الأثناء، أكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد مواطن وإصابة آخرين بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بمخيم نور شمس بمدينة طولكرم، دون ورود معلومات عن هوية الضحايا.

ومن جانبها، قالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تتعامل مع إصابتين جراء قصف المنزل، مشيرة إلى أن طواقمها لا تستطيع الدخول إلى المنزل نتيجة النيران.

اعتقالات

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين في مدينتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبحسب الوكالة، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من بلدة يطا جنوبي الخليل، و2 آخرين من نابلس بالضفة الغربية، بعد مداهمة منازلهم، في حين يواصل الاحتلال اقتحام مدن الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر أمس السبت قرية قلقس جنوب مدينة الخليل وقرية قصرة جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية.

كما هاجم مستوطنون متطرفون المزارعين الفلسطينيين في منطقة واد القطفة غرب بلدة السموع جنوب الخليل.

وفي أعقاب الهجوم، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة ونفذت عمليات تفتيش بعد أن هاجم المستوطنون المزارعين واعتدوا عليهم، واستولوا على أغنامهم، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم.

قلق أممي

وفي سياق آخر، عبّر المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينيسلاند عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية إضفاء الشرعية على 5 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد وينيسلاند عبر منصة “إكس” على أن هذا القرار يؤدي إلى تفاقم التوترات ويقلل من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.