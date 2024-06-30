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وزارة الأوقاف تطلق فعاليات تحفيظ القرآن بالمراكز الصيفية

30 يونيو 2024
وزارة الأوقاف تطلق فعاليات تحفيظ القرآن بالمراكز الصيفية

وطنا اليوم:أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأحد، انطلاق فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم لهذا العام تحت عنوان “وقولو للناس حسنا”.
وأكد الخلايلة أن الوزارة دأبت سنويا على عقد المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم مع بداية العطلة الصيفية وبشكل مجاني، لترسيخ قيم القرآن الكريم وفضائله في حياتنا.
وتشهد المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم إقبالا كبيرا من قبل الطلاب، حيث بلغ المشاركين العام الماضي نحو 170 ألف طالب وطالبة، بحسب بيان الوزارة.
ودعا وزير الاوقاف الطلبة، ذكورا وإناثا الى الالتحاق بهذه المراكز البالغ عددها 3 آلاف مركز في مختلف محافظات المملكة، مشيرا إلى أن المراكز ستتضمن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لختمة القرآن ضمن برنامج معد لذلك تم توزيعه على مديريات الأوقاف، إضافة الى مسابقات ثقافية ودينية وأنشطة رياضية، فضلاً عن حفل تخريج توزيع جوائز وهدايا وشهادات على المتفوقين.
وأعرب عن حرص الوزارة على تعليم وتحفيظ كتاب الله على مدار العام، موضحا أن الوزارة دأبت سنويا على عقد المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم مع بداية العطلة الصيفية وبشكل مجاني، لترسيخ قيم القرآن الكريم وفضائله في حياتنا.
ويأتي ذلك بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، ومساعد الأمين العام لشؤون المديريات، مدير التعليم الشرعي الدكتور حاتم السحيمات.
وأضاف، أن الوزارة تهدف من خلال عنوان “وقولوا للناس حسنا” الى التخلق بأخلاق القرآن وربط الناشئة بحسن الخلق والقول الحسن والتعامل الطيب مع الناس والعفو والصفح والتسامح والحوار وقبول الآخر.
ونشرت وزارة الأوقاف على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي أسماء المراكز ومواقعها للتسهيل على الأهالي والطلبة معرفة المراكز القريبة، والتي سيستمر عملها حتى منتصف آب المقبل


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