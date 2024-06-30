محمود التل يكتب : أَلْوَدَآئِعْ

بقلم محمود التل :

حقيقةً… ترددت.في كتآبة هذا المقال..إلآ أنني من وآقع.حآل ألمُعآيشَة.ألحيآتيةفي…………. الأردن.المرآبط والمجآهد..تتحرك المشاعر تجآه مآ يُعآنيه..هذا البلد

.. (الصامد أهله.ألمرآبط جنده على أطولٍ خطٍ النآر.) من مديونية……. مَهُوْلَةٍ..وفقرٍ عآمٍ..وبطآلةٍ متزآيدة..

..أَمَآم هذه المعضلآت..ألمُنَغِصة…

..ألآتشُدُكَ ألحمية..بأن تبحث مع..

..ألبآحثين..عن مخرج أو خُطةٍمآ..

..تتصدى..لهذه ألأثقآل ألْمُتْعِبَة….

..لِكَآهِلْ (الدولة)..وكمآ يقولون …

..(ألْحِمِلْ إذآ توزع بِنْحِمِلْ)……..

..من هنآ…أطرحُ تسآئُلاًبِحُسنِ.نيةٍ.

..وأنآ لست إقتصآدياً..ماأعلمه… أن هنآك ودآئعٌ…………… ……… . للنآس.وللبنوك..بَلَغَتْ.حَسَبِ………

..معرفتي مآ يقآرب..(٤٦)مليآردينآر

.. أردني..خِبري فيها .مُوْدعةفي قآصآت البنك ألمركزي ألأردني.في.

.. أمآن..وتمآم التمآم..(ولآأدري إن كآنت تُحَقِقْ أرباحاً.. لآأدري.. !!أم هي على حآلهآ في بنك البنوك ألأردني ألمؤُتَمَن… والأمين … على أموآل الدولة والعبآد من ذهب وعملآت صعبة كمآ……. يقولون في لغة..الأقتصاد..)……..

..نعم….أناأعلم جيداً.أن هذا البلد…

..دولة مؤسسات..وألقآنون حُريته..

..فوق الجميع.ويُعآنِق السمآء……..

..وأعلم حق.العلم..أن أصحآب هذه.

.. الودائع أنآسُ ..خيرون..سوآء أشخاص..أم شركآت (بنوك وغيرها )..ملتزمون بدفع الضرآئب المتحققة عليهم..بكل..أمآنةٍوإنتمآء.

.. لهذا الوطن..هي أموآلهم..وتعبهم.

..وعرق..جبينهم (بآرك اللهم لهم بها

حلآلاً زلآلآ..) بيت القصيد..من هذه

..التدوينة….يآ تُرَى.. في ظل هذه..

.. الظروف………………………………..

.. القاسية..والأوجآع.البآئسة..مآ ضَيرْ..أصحآب.هذه الأموآل..إن بآدروا بالتعآون مع…………………… (الدولة)..بتحريك هذه ألأموآل صَوب.. مشاريع تنموية..تُفيد البلآد.

..والعبآد.(.مثلاً)..تأسيس شركة لِسْتٍخْرآج الصخر الزيتي..وكم تحدثنا عن هذه الخآمة الوطنية(..ومثلاً..)فتح مشروع زرآعي حيوآني وفق درآسآت……

..مستفيضة..بستثمآر ألآف……….. الدونمآت.. بتأسيس شركة…………. قوية..لِثروةٍ…….. ………………. حيوآنيةٍ.لزيآدة .الأنتآج الحيوآني المتنوع………. وزرآعة هذه الأرآضي بالبرسيم……. وتأمين سقآيته بطرق حديثة……….

.(.مثلاً)..فتح محلات صرآفة.في..

. أمآكن..تفتقر لها…(مثلاً)..إحيآء مصنع الزجآج في معآن..وتصنيع مآيمكن تصنيعه..(مثلاً)تفعيل دور السفآرآت بترويج الكثير من الصنآعآت الحرفية..الترآثية الجميلة..للبقآء على ديمومة هذه

..الحرف ومحترفيها……………….(مثلاً)..التوسع أكثر بتصنيع أنوآع.

..شتى من مربى(التطلي)……… بأنواعه.والحد من……… .. …… إستيرآد..مثل..هكذا..صنآعآت……….بسيطة..وغيرها.كذلك.درآسة………….لتوسعة..مضلة .البنوك بفروع…….

تَطآل..أمآكن بحآجة.لهآ…و(مثلاً)..

..فتح أكشآك على الطرقآت..في حيزها..دورة مياه مرتبة..للجنسين..

..مع شآحن بطآريآت..ومآ……………. أكثر.الأمثآل..حين تَعُدُها..(فمثلاً)

..إستثمآر ثروة وطنية..ذآهبة هدراً..البيوت المهجورة…….

والعمل على ترميمهآوصيآنتها..منهآ.

ترآثي..جميل ستنقذ من…………….. الغلآباألعديد. .و(مثلاً..هنآك طيور في الأردن وعصآفير جميلة..وهنآك بعض المهتمين بتربية انوآع من الكلآب..والقطط..وألأفآعي……….

..وإستثمآر.سمومها..مشآريع…. … بسيطة لها.عشآقهآ..وإن كآنت…. .. موجودة ..على مستوى…………… محدود..يمكن مأسسة هذه ألأمور..

بدعم..مآلي..وتوجيه..سليم………

.. ..هل خطر بالبآل..كم فرصة عمل..سيجني. المجتمع…. إذا مااشتدت..الهمم……………………

.

يآترى أمَآ…يستحق هذا الوطن.أن

ننهض به أكثر..؟

..ألأحبآء..إنتبهوا..نعم.. فَلْنَنْتَبِه……..

جيداً..فضلاً..لآأمراً..هذا (بَلَدُنَا)….

..رِفعةُ شأْنِنَآ..هذه ظروفنآ..نجدة الوطن..(هيا يا رجآل)..أمآ ياروح.

ما بعدك روح (المآل)..أيعقل ذلك؟والمسألة.وآضحة..هي دورة……….. مآلية..إقتصآدية..إجتمآعية..بمعنى خذ..وأعطي. ………………………. بالتآلي..،مَدْخُولاتْ.الموآطن.تَصُبُ.هنا وهناك..وهذه سنة..الحياة…….

..(المآل والبنون زينة الحياة الدنيا)

من هم البنون..؟أليس هم……………

موآطنوهذا.البلد……. ؟أمْاالبآقيآتُ الصآلحآتُ..فَهْيّ في ميزان……….. الحسنات.. (يومَ لآينفعُ مآلـٌ………. ولآبنون..)أليس كذلك..؟سلآمّ للزنود ألْمِعْطآءة..سلآمٌ .لهذا اَلْمَنْبَتُ الطيب..سلآمٌ للطيبين..واللهُ من وراءِ القصدْ…..