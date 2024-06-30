بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

اعتقال وزيرة في المالديف بتهمة ممارسة السحر الأسود ضد الرئيس

30 يونيو 2024
اعتقال وزيرة في المالديف بتهمة ممارسة السحر الأسود ضد الرئيس

وطنا اليوم:ذكرت تقارير إعلامية في جزر المالديف، أنه تم إيقاف وزيرة عن العمل واعتقالها مع شقيقيها، بتهمة ممارسة “السحر الأسود” ضد رئيس البلاد، محمد مويزو.
ووفقا لتلك التقارير، فإنه تم اعتقال وزيرة الدولة للبيئة وتغير المناخ والطاقة في جزر المالديف، فاطمة شامناز، في 23 يونيو مع اثنين مشتبه بهما، حيث جرى حبسهم احتياطيًا لمدة 7 أيام.
ووفقا لصحيفة “صن” المحلية، فقد تم نقل الوزيرة من قائمة المعينين السياسيين على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، إلى قائمة المعينين السياسيين السابقين.
وقال كبير المتحدثين باسم الشرطة، مساعد مفوض الشرطة أحمد شيفان، لنفس الصحيفة، إن الشرطة تحقق في قضية تتعلق بفاطمة شمناز وشخصين آخرين.
وبحسب التحقيقات الأولية، قامت الوزيرة بعمل “سحر أسود” لرئيس البلاد وخبأته في مكان ما حتى تتقرب منه أكثر وتترقى في مناصبها السياسية.
وكانت شامناز قد شغلت سابقا منصب عضو في مجلس العاصمة، ماليه، تحت رئاسة مويزو عندما كان الأخير عمدة للمدينة.
وبعد انتخاب مويزو لمنصب الرئيس العام الماضي، استقالت شامناز من المجلس، وتم تعيينها وزيرة دولة، ثم نقلت بعد ذلك إلى وزارة البيئة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:43

تكريم مهرجان جرش للسيد أيمن سماوي لدعمه مهرجان المسرح الحر

21:09

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قطينة ولدجر والعمري

20:42

راصد يطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بإيقاف الحملات المخالفة للقانون والتعليمات

20:32

الرفاعي : استعجال البعض تشكيل حكومة حزبية أمر غير محمود

20:26

الرئيس الأميركي يبحث مع عائلته القرار المصيري في معسكر مغلق

19:58

هبطت اضطراريًا.. تركيا ترفض تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود

19:47

الحكومة: بدء إنشاء 3 مستشفيات بيطرية في الأردن

19:40

التربية: احالة ما اثير حول امتحانات الرياضيات إلى لجان المشرفين

19:29

سموتريتش: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله

19:20

أورنج الأردن تنفذ سلسلة من الفعاليات بطابع تفاعلي

19:18

مائة معلم ومعلمة رياضيات يوقعون مذكرة حول امتحان الرياضيات العلمي

19:15

مهيدات: ماضون بالوصول إلى مستوى نضج متقدم في مجال رقابة وتنظيم الأدوية واعتماد المؤسسة عن طريق برنامج منظمة الصحة العالمية

وفيات
وفيات الأحد 30-6-2024وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024وفيات الخميس 27-6-2024وفيات الأربعاء 26-6-2024