بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ترجيح انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الديزل بنسب طفيفة

30 يونيو 2024
ترجيح انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الديزل بنسب طفيفة

وطنا اليوم_رجح خبير الطاقة هاشم عقل انخفاض سعر لتر البنزين 90 أوكتان بنسبة 1.6% بما يعادل 15 فلسا. وانخفاض سعر لتر بنزين 95 بنسبة 1.3% بما يعادل 15 فلسا. وتوقع ارتفاع سعر لتر الديزل 5 فلسات بنسبة 0.07

 

وفي تصريح، أرجع عقل هذه الانخفاضات والارتفاعات إلى تذبذب سعر خام برنت منذ بداية الشهر؛ حيث بدأ السعر 77 دولار وارتفع نحو ثلاثة إلى أربعة دولارات في العشرة أيام الأخيرة لكن انعكاس تأثير هذا الارتفاع على أسعار المشتقات النفطية يحتاج عشرة ايام.

 

 

كما أشار إلى ان الطلب ما يزال ضعيفا وهناك زيادة في المعروض؛ حيث لوحظ انخفاض الأسعار بعد قرار «أوبيك+» بزيادة الإنتاج مع نهاية العام الحالي الذي أدى إلى تبديد مخاوف المستثمرين من نقص المعروض.

 

وأشار عقل إلى تقارير وكالة الطاقة الدولية التي دائماً ما تعارض تقارير أوبيك وتحارب الاستثمار في النفط وتؤكد أن عصر البترول سيتراجع مع عام 2030

 

وهو ما تنفيه أوبيك + وتؤكد أن الطلب ما زال قويا لكن الاقتصاد العالمي يعاني من شبح الركود وأسعار الفائدة المرتفعة وتراجع الطلب الصيني. فكل هذه العوامل مجتمعة تحد من زيادة الطلب وارتفاع الاسعار كما تتمنى أوبيك+.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:43

تكريم مهرجان جرش للسيد أيمن سماوي لدعمه مهرجان المسرح الحر

21:09

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قطينة ولدجر والعمري

20:42

راصد يطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بإيقاف الحملات المخالفة للقانون والتعليمات

20:32

الرفاعي : استعجال البعض تشكيل حكومة حزبية أمر غير محمود

20:26

الرئيس الأميركي يبحث مع عائلته القرار المصيري في معسكر مغلق

19:58

هبطت اضطراريًا.. تركيا ترفض تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود

19:47

الحكومة: بدء إنشاء 3 مستشفيات بيطرية في الأردن

19:40

التربية: احالة ما اثير حول امتحانات الرياضيات إلى لجان المشرفين

19:29

سموتريتش: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله

19:20

أورنج الأردن تنفذ سلسلة من الفعاليات بطابع تفاعلي

19:18

مائة معلم ومعلمة رياضيات يوقعون مذكرة حول امتحان الرياضيات العلمي

19:15

مهيدات: ماضون بالوصول إلى مستوى نضج متقدم في مجال رقابة وتنظيم الأدوية واعتماد المؤسسة عن طريق برنامج منظمة الصحة العالمية

وفيات
وفيات الأحد 30-6-2024وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024وفيات الخميس 27-6-2024وفيات الأربعاء 26-6-2024