ترجيح انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الديزل بنسب طفيفة

وطنا اليوم_رجح خبير الطاقة هاشم عقل انخفاض سعر لتر البنزين 90 أوكتان بنسبة 1.6% بما يعادل 15 فلسا. وانخفاض سعر لتر بنزين 95 بنسبة 1.3% بما يعادل 15 فلسا. وتوقع ارتفاع سعر لتر الديزل 5 فلسات بنسبة 0.07

وفي تصريح، أرجع عقل هذه الانخفاضات والارتفاعات إلى تذبذب سعر خام برنت منذ بداية الشهر؛ حيث بدأ السعر 77 دولار وارتفع نحو ثلاثة إلى أربعة دولارات في العشرة أيام الأخيرة لكن انعكاس تأثير هذا الارتفاع على أسعار المشتقات النفطية يحتاج عشرة ايام.

كما أشار إلى ان الطلب ما يزال ضعيفا وهناك زيادة في المعروض؛ حيث لوحظ انخفاض الأسعار بعد قرار «أوبيك+» بزيادة الإنتاج مع نهاية العام الحالي الذي أدى إلى تبديد مخاوف المستثمرين من نقص المعروض.

وأشار عقل إلى تقارير وكالة الطاقة الدولية التي دائماً ما تعارض تقارير أوبيك وتحارب الاستثمار في النفط وتؤكد أن عصر البترول سيتراجع مع عام 2030

وهو ما تنفيه أوبيك + وتؤكد أن الطلب ما زال قويا لكن الاقتصاد العالمي يعاني من شبح الركود وأسعار الفائدة المرتفعة وتراجع الطلب الصيني. فكل هذه العوامل مجتمعة تحد من زيادة الطلب وارتفاع الاسعار كما تتمنى أوبيك+.