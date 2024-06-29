قبول 13307 اعتراضات شخصية على جداول الناخبين الأولية

وطنا اليوم_قالت الهيئة المستقلة للانتخاب، إن دائرة الأحوال المدنية والجوازات قبلت 13307 اعتراضات من بين 13949 اعتراضا شخصيا على جداول الناخبين الأولية.

وأشارت الهيئة في بيان السبت، إلى أن الدائرة رفضت 642 طلبا لعدم انطباق أحكام وشروط التعليمات النافذة، لافتة إلى أن فترة الطعون القضائية على القرارات تبدأ الأحد.

وأكدت أنها ستنشر جميع قرارات الأحوال المدنية والجوازات فيما يتعلق بالاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين على موقعها الإلكتروني (www.iec.jo) مساء اليوم السبت حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليها.

وذكرت أنه جرى تعديل جداول الناخبين الأولية استنادا إلى للقرارات الصادرة من الأحوال المدنية والجوازات، والتي نشرت في مكاتبها بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي السبت .