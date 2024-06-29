الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام

وطنا اليوم_يترقب الأردنيون إصدار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغ عطلة رسمية في الأردن خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ويصادف الأول من شهر محرّم -أول أيام السنة الهجرية- في الأحد السادس من تموز/يوليو 2024؛ وجرت العادة أن تعلن الحكومة رأس السنة الهجرية في الأردن عطلة رسمية.

ووفقا للتقويم فإن آخر يومين من السنة الهجرية يصادفان في يومي جمعة وسبت، يتبعهما الأحد أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1446، وعليه سيحصل الأردنيون على عطلة 3 أيام متتالية.

وكان الأردنيون قد حصلوا على عطلة مدتها 9 أيام متتالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي قائمة بالعطلات الرسمية المتبقية لعام 2024:

الانتخابات النيابية الموافق 10 أيلول/سبتمبر (الثلاثاء)

ذكرى المولد النبوي الشريف الموافق 15 أيلول/سبتمبر (الأحد)

عيد الميلاد المجيد الموافق 25 كانون الأول/ديسمبر (الأربعاء)

ذكرى المولد النبوي الشريف

وتتزامن العطلة التاسعة خلال عام 2024 مع ذكرى المولد النبوي الشريف في الـ12 ربيع الأول من كل عام هجري، الموافق في هذا العام الأحد 15 أيلول/سبتمبر، حيث تقيم الدولة احتفالات موسعة بهذه المناسبة الدينية.

عيد الميلاد المجيد

ويحتفل الأردن بعيد الميلاد المجيد يوم الـ25 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، ويقيم المسيحيون صلواتهم في الكنائس، وتتزين الشوارع بأشجار عيد الميلاد، كما تنظم فعاليات متعددة بمناطق مختلفة من البلاد.