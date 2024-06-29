قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع

وطنا اليوم_أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، انها ستبدأ بتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن في بداية تموز المقبل على بعض القطاعات، ولن تشمل القطاع المنزلي قبل عام 2025.

وتقسم التعرفة الجديدة اليوم إلى 3 فترات زمنية (الذروة، والذروة الجزئية، وخارج أوقات الذروة)، والتي تشمل قطاع شحن المركبات الكهربائية، والاتصالات، والصناعات المتوسطة، والاستخراجية.

وحددت أسعار الكهرباء وقت الذروة من الساعة 17:00 إلى 23:00 كما يلي: الصناعي المتوسط 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ضخ المياه 120 فلسا، شحن المركبات/المنزلي 150 فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 15 فلسا دون عمولة.

وخارج وقت الذروة من الساعة 06:00 إلى الساعة 14:00 هي: الصناعي المتوسط 60 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ضخ المياه 80 فلسا، وشحن المركبات/المنزلي 90 فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 90 فلسا بدون عمولة.

وذروة جزئية من الساعة 14:00 إلى 17:00 ومن الساعة 23:00 إلى 06:00 هي: الصناعي المتوسط 68 فلسا لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 95 فلسا، وشحن المركبات/المنزلي 117فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 112 فلسا دون عمولة، مع الإشارة إلى أن الهيئة بصدد الإعلان عن قيم وفترات جديدة لهذه التعرفة.