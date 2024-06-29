بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع

29 يونيو 2024
قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع

وطنا اليوم_أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، انها ستبدأ بتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن في بداية تموز المقبل على بعض القطاعات، ولن تشمل القطاع المنزلي قبل عام 2025.

وتقسم التعرفة الجديدة اليوم إلى 3 فترات زمنية (الذروة، والذروة الجزئية، وخارج أوقات الذروة)، والتي تشمل قطاع شحن المركبات الكهربائية، والاتصالات، والصناعات المتوسطة، والاستخراجية.

وحددت أسعار الكهرباء وقت الذروة من الساعة 17:00 إلى 23:00 كما يلي: الصناعي المتوسط 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ضخ المياه 120 فلسا، شحن المركبات/المنزلي 150 فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 15 فلسا دون عمولة.

 

 

وخارج وقت الذروة من الساعة 06:00 إلى الساعة 14:00 هي: الصناعي المتوسط 60 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ضخ المياه 80 فلسا، وشحن المركبات/المنزلي 90 فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 90 فلسا بدون عمولة.

 

وذروة جزئية من الساعة 14:00 إلى 17:00 ومن الساعة 23:00 إلى 06:00 هي: الصناعي المتوسط 68 فلسا لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 95 فلسا، وشحن المركبات/المنزلي 117فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 112 فلسا دون عمولة، مع الإشارة إلى أن الهيئة بصدد الإعلان عن قيم وفترات جديدة لهذه التعرفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:48

البطاينة: لا علاقة لتنحي الدغمي بقائمة إرادة الحزبية

21:32

الوحدات ينهي طموح الحسين بكأس الأردن

21:06

حرب الغذاء القادمة….. والوجبة التالية

20:43

أفراح العثمان بني صخر

20:03

نشامى الأمن العام وكأنهم للتو يبدأون

19:08

قبول 13307 اعتراضات شخصية على جداول الناخبين الأولية

18:36

الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام

17:43

مركزي “الميثاق الوطني”: لا مزايدات على موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية

17:02

حقائق حول لائحة الأجور الجديدة. لنقابة الأطباء والرد على الناقدين لها

15:47

وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاء

15:41

الأمين العام لحزب إرادة ينفي صحة أي قوائم حزبية لحزب إرادة يتم تبادلها 

15:38

البرلمان الأردني يشهد مفاجأة: المحامي عبد الكريم الدغمي يعلن عدم ترشحه للانتخابات القادمة

وفيات
وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024وفيات الخميس 27-6-2024وفيات الأربعاء 26-6-2024خيم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة حلا ابو الروس