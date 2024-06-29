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مقتل شرطيين وإصابة 5 آخرين بهجوم مسلح على صناديق اقتراع في إيران

29 يونيو 2024
مقتل شرطيين وإصابة 5 آخرين بهجوم مسلح على صناديق اقتراع في إيران

وطنا اليوم_لقي اثنان من قوات الأمن مصرعهما، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح، خلال إطلاق نار على سيارة تحمل صناديق اقتراع للانتخابات الرئاسية في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران.

 

 

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن “مسلحين فتحوا النار على سيارة تحمل صناديق الاقتراع في منطقة جيكيغور التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران”.

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وأضافت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية “وفق المعلومات الأولية، بأن اثنين من رجال الأمن لقيا مصرعهما فيما أصيب 5 آخرون بجروح خلال تبادل إطاق النار على المسلحين”.

 

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما ينشط تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض الذي تعتبره طهران منظمة إرهابية في إقليم سيستان وبلوشستان المتاخم للحدود مع باكستان.

 

وبحسب النتائج الأولية، بلغت نسبة المشاركة في مدن محافظة سيستان وبلوشستان ذات الغالبية السنية 30 بالمائة من نسبة المقترعين.

 


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