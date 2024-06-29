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منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة مصادقة إسرائيل على “شرعنة بؤر استيطانية”

29 يونيو 2024
منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة مصادقة إسرائيل على “شرعنة بؤر استيطانية”

وطنا اليوم_ادانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة إسرائيل على “شرعنة خمسة بؤر استيطانية” في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي إدانتها “فرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة في القدس المحتلة، والاستمرار في قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية”، معتبرة ذلك “إمتدادا لسياستها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

وأشارت المنظمة إلى أن “جميع الاجراءات والقرارات التي تتخذها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، التي تهدف إلى تكريس نظامها الإستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016”.

 

كما حذرت المنظمة من “خطورة استمرار إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية”، داعية في الوقت نفسه “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة والإجراءات غير القانونية التي ترتكبها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة”.


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