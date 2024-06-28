بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

حزب إرادة يدين سياسات الحكومة الاسرائلية المتطرفة بشرعنة خمس بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية

28 يونيو 2024
حزب إرادة يدين سياسات الحكومة الاسرائلية المتطرفة بشرعنة خمس بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية

وطنا اليوم_يدين حزب إرادة قرار حكومة المتطرفين والتي وافق عليها الكابينت بشرعنة بناء خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، في تكريس واضح للاحتلال على الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات، والدفع نحو بناء آلاف المستوطنات الجديدة هناك. 

 

هذا القرار الذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وكسرا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن (٢٣٣٤) .

 

 

إن هذا القرار المتطرف يأتي في تمرد إسرائيلي مستمر على الشرعية الدولية وهذا السلوك الهمجي الذي تتخذه دولة الاحتلال وعلى رأسها رئيس الحكومة المتطرفة بنيامين نتنياهو ووزير المالية المتطرف سموتريش مهندس مشروع بناء المستوطنات وخنق الضفة الغربية اقتصاديا، حيث تعتبر هذه الحكومة المتطرفة قرار شرعنة ٥ بؤر استيطانية عقابا للشعب الفلسطيني على قرار خمس دول عالمية بالاعتراف في الدولة الفلسطينية المستقلة واجراءات المحاكم الدولية ضد اسرائيل .

 

 

نحن في حزب إرادة سبق وأن حذرنا من سلوكيات حكومة المتطرفين في دولة الاحتلال واستراتيجيتها في قضم الأراضي الفلسطينية والتضييق الاقتصادي على سكان الضفة الغربية في محاولة لهندسة واقع يدفع نحو الهجرة القسرية في ثوب الهجرة الطوعية.

 

 

حزب إرادة ، عمَّان ، الجمعة ٢٨-٦-٢٠٢٤


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:48

البطاينة: لا علاقة لتنحي الدغمي بقائمة إرادة الحزبية

21:32

الوحدات ينهي طموح الحسين بكأس الأردن

21:06

حرب الغذاء القادمة….. والوجبة التالية

20:43

أفراح العثمان بني صخر

20:03

نشامى الأمن العام وكأنهم للتو يبدأون

19:08

قبول 13307 اعتراضات شخصية على جداول الناخبين الأولية

18:36

الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام

17:43

مركزي “الميثاق الوطني”: لا مزايدات على موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية

17:02

حقائق حول لائحة الأجور الجديدة. لنقابة الأطباء والرد على الناقدين لها

16:48

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع

15:47

وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاء

15:41

الأمين العام لحزب إرادة ينفي صحة أي قوائم حزبية لحزب إرادة يتم تبادلها 

وفيات
وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024وفيات الخميس 27-6-2024وفيات الأربعاء 26-6-2024خيم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة حلا ابو الروس