حزب إرادة يدين سياسات الحكومة الاسرائلية المتطرفة بشرعنة خمس بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية

وطنا اليوم_يدين حزب إرادة قرار حكومة المتطرفين والتي وافق عليها الكابينت بشرعنة بناء خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، في تكريس واضح للاحتلال على الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات، والدفع نحو بناء آلاف المستوطنات الجديدة هناك.

هذا القرار الذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وكسرا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن (٢٣٣٤) .

إن هذا القرار المتطرف يأتي في تمرد إسرائيلي مستمر على الشرعية الدولية وهذا السلوك الهمجي الذي تتخذه دولة الاحتلال وعلى رأسها رئيس الحكومة المتطرفة بنيامين نتنياهو ووزير المالية المتطرف سموتريش مهندس مشروع بناء المستوطنات وخنق الضفة الغربية اقتصاديا، حيث تعتبر هذه الحكومة المتطرفة قرار شرعنة ٥ بؤر استيطانية عقابا للشعب الفلسطيني على قرار خمس دول عالمية بالاعتراف في الدولة الفلسطينية المستقلة واجراءات المحاكم الدولية ضد اسرائيل .

نحن في حزب إرادة سبق وأن حذرنا من سلوكيات حكومة المتطرفين في دولة الاحتلال واستراتيجيتها في قضم الأراضي الفلسطينية والتضييق الاقتصادي على سكان الضفة الغربية في محاولة لهندسة واقع يدفع نحو الهجرة القسرية في ثوب الهجرة الطوعية.

حزب إرادة ، عمَّان ، الجمعة ٢٨-٦-٢٠٢٤