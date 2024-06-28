شهداء بغارة إسرائيلية على كفركلا جنوبي لبنان

وطنا اليوم:استشهد ثلاثة أشخاص بغارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على مبنى في بلدة كفركلا، جنوبي لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن المبنى المستهدف مؤلف من ثلاث طبقات، مضيفا أنه سجلت غارة على جبل (صافي).

وتابع “استهدف القصف الإسرائيلي أيضا أطراف بلدة الوزاني المقابلة لموقع إسرائيلي عند الحدود؛ مما أدى إلى اندلاع النيران في المنطقة”.