بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

شهداء بغارة إسرائيلية على كفركلا جنوبي لبنان

28 يونيو 2024
Black smoke rises from an Israeli airstrike on the outskirts of Aita al-Shaab, a Lebanese border village with Israel in south Lebanon, Saturday, Nov. 4, 2023. The Lebanon-Israel border has been the site of regular clashes between Israeli forces on one side and Hezbollah and Palestinian armed groups on the other since the beginning of the Israel-Hamas war. (AP Photo/Hussein Malla)

وطنا اليوم:استشهد ثلاثة أشخاص بغارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على مبنى في بلدة كفركلا، جنوبي لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن المبنى المستهدف مؤلف من ثلاث طبقات، مضيفا أنه سجلت غارة على جبل (صافي).
وتابع “استهدف القصف الإسرائيلي أيضا أطراف بلدة الوزاني المقابلة لموقع إسرائيلي عند الحدود؛ مما أدى إلى اندلاع النيران في المنطقة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:48

البطاينة: لا علاقة لتنحي الدغمي بقائمة إرادة الحزبية

21:32

الوحدات ينهي طموح الحسين بكأس الأردن

21:06

حرب الغذاء القادمة….. والوجبة التالية

20:43

أفراح العثمان بني صخر

20:03

نشامى الأمن العام وكأنهم للتو يبدأون

19:08

قبول 13307 اعتراضات شخصية على جداول الناخبين الأولية

18:36

الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام

17:43

مركزي “الميثاق الوطني”: لا مزايدات على موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية

17:02

حقائق حول لائحة الأجور الجديدة. لنقابة الأطباء والرد على الناقدين لها

16:48

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع

15:47

وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاء

15:41

الأمين العام لحزب إرادة ينفي صحة أي قوائم حزبية لحزب إرادة يتم تبادلها 

وفيات
وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024وفيات الخميس 27-6-2024وفيات الأربعاء 26-6-2024خيم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة حلا ابو الروس