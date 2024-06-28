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الإمارات تقصّر خطب الجمعة لحماية المصلّين من الحرّ

28 يونيو 2024
الإمارات تقصّر خطب الجمعة لحماية المصلّين من الحرّ

وطنا اليوم:قررت الإمارات تقصير مدة الخطب في المساجد اعتبارًا من الجمعة حتى تشرين الأول/أكتوبر، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف المرتبط بالتغيّر المناخي.
وكانت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الإمارات أوصت خطباء المساجد، في بيان، “بالإيجاز في خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة 10 دقائق، وذلك ابتداءً من الجمعة حتى بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر”.
وأضافت أن ذلك يأتي بهدف “حرص الهيئة على سلامة المصلين خاصة في شهور الصيف”، بحسب البيان.
وتستغرق خطبة الجمعة عادةً 20 دقيقة وقد تستمر لمدة أطول من ذلك، في وقت يحتشد كثر في الخارج ظهرًا تحت أشعة الشمس.
وتمنع الإمارات العمل في الخارج وتحت أشعة الشمس خلال فترة الذروة خلال حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).
وتسعى الإمارات تجنيب مواطنيها الإصابة بضربة شمس والمضاعفات التي تنتج منها، علما أن درجات الحرارة في أجزاء من الدولة الخليجية تلامس خمسين درجة مئوية.


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