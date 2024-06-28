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شركة البوتاس العربية تهنئ ولي العهد بعيد ميلاده الميمون 

28 يونيو 2024
شركة البوتاس العربية تهنئ ولي العهد بعيد ميلاده الميمون 

وطنا اليوم_يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة، برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم، ولي العهد.

 

سائلين الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويرعاه ويمده بعونه وتوفيقه وأن يحفظه ذخرا وسندا وقرة عين لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وللأسرة الهاشمية وللشعب الأردني.

 

وكل عام وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين، ولي العهد، بخير.


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