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الحسين إربد والوحدات يخوضان صراعا ناريا على كأس الأردن

28 يونيو 2024
الحسين إربد والوحدات يخوضان صراعا ناريا على كأس الأردن

وطنا اليوم:يلتقي فريقا الحسين إربد والوحدات عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد السبت على ستاد الحسن في إربد في مباراة نهائي كأس الأردن لكرة القدم.
ويدير المباراة طاقم حكام عراقي بناء على طلب نادي الوحدات الذي خاطب اتحاد الكرة لطلب حكام من الخارج.
وتعتبر مباراة يوم غد ختاما للموسم الكروي الحالي.


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