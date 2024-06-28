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الأردن ينصح مواطنيه بعدم السفر إلى لبنان

28 يونيو 2024
الأردن ينصح مواطنيه بعدم السفر إلى لبنان

وطنا اليوم:دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لجمعة، الأردنيين تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن؛ في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامتهم.
وأكدت وزارة الخارجية على ما ورد في البيان الذي أصدرته في 31 تشرين الأول 2023، بخصوص السفر إلى لبنان، استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان في حينه.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن هذه التوصية تأتي من منطلق حرص الوزارة الشديد على سلامة المواطنين الأردنيين.
كما جدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي:
‏https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form
والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:
• الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
• وحدة مركز العمليات في الوزارة:
• 00962799562903
• 00962799562471
• 00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: op.ctr@fm.gov.jo


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