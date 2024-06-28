حزب عزم بعيد ميلاد ولي العهد .. مسيرة حافلة بالعطاء

وطنا اليوم:يتقدم أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع وكافة قيادات واعضاء وكودار الحزب بأحرّ التهاني وأطيب التبريكات من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الثلاثين.

وبهذه المناسبة الطيبة يعرب حزب عزم عن فخره واعتزازه بالمسيرة الحافلة بالعطاء والإنجازات الوطنية لسمو ولي العهد الذي يتمتع بشخصية قيادية فذة وحكمة سياسية وقدرات استثنائية ونظرة مستقبلية ثاقبة جعلته يحظى بتقدير ومحبة كافة أبناء الشعب الاردني.

ومتمنين لسموه دوام الصحة والعافية ومزيدا من النجاح والتوفيق في مسيرته الزاخرة بالعطاء والإنجازات تحت ظل القيادة الهاشمية المظفرة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .

وداعين الله أن يحفظه ويديمه ذخرا و سندا للأردن والأردنيين وأن يحقق على يديه المزيد من التقدم والرفعة والنهضة الوطنية الشاملة للوطن العزيز