النقابات المهنية تعلن وقف حملة التبرع بالدم لصالح غزة نتيجة الاقبال الكثيف

وطنا اليوم:نظرا للاقبال الكبير على حملة التبرع بالدم لصالح الاهل في غزة و وصول عدد المسجلين الى 2500 متبرع، اعتذر القائمون على حملة التبرع بالدم للأهل في غزة بمجمع النقابات المهنية عن استقبال متبرعين جدد لهذا اليوم الجمعة.

وأعلن أنه سيتم الترتيب لحملة جديدة لاحقا.

وقال الدكتور بلال العزام من مركز الحسين للسرطان وهو احد القائمين على الحملة، إن اقل واجب أن تختلط دماء الأردنيين باخوانهم في غزة وفلسطين ، حيث فاق عدد المتبرعين الطاقة الاستيعابية لبنك الدم ، ولذلك سيتم وقف التبرع اليوم الى حين الاعلان عن موعد آخر سيحدد لاحقا .

وكانت النقابات المهنية قد دعت وكافة أبناء المجتمع والوطن، للمشاركة في حملة التبرع بالدم، والتي نظمتها النقابات المهنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وبنك الدم.