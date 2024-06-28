بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

النقابات المهنية تعلن وقف حملة التبرع بالدم لصالح غزة نتيجة الاقبال الكثيف

28 يونيو 2024
النقابات المهنية تعلن وقف حملة التبرع بالدم لصالح غزة نتيجة الاقبال الكثيف

وطنا اليوم:نظرا للاقبال الكبير على حملة التبرع بالدم لصالح الاهل في غزة و وصول عدد المسجلين الى 2500 متبرع، اعتذر القائمون على حملة التبرع بالدم للأهل في غزة بمجمع النقابات المهنية عن استقبال متبرعين جدد لهذا اليوم الجمعة.
وأعلن أنه سيتم الترتيب لحملة جديدة لاحقا.
وقال الدكتور بلال العزام من مركز الحسين للسرطان وهو احد القائمين على الحملة، إن اقل واجب أن تختلط دماء الأردنيين باخوانهم في غزة وفلسطين ، حيث فاق عدد المتبرعين الطاقة الاستيعابية لبنك الدم ، ولذلك سيتم وقف التبرع اليوم الى حين الاعلان عن موعد آخر سيحدد لاحقا .
وكانت النقابات المهنية قد دعت وكافة أبناء المجتمع والوطن، للمشاركة في حملة التبرع بالدم، والتي نظمتها النقابات المهنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وبنك الدم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:48

البطاينة: لا علاقة لتنحي الدغمي بقائمة إرادة الحزبية

21:32

الوحدات ينهي طموح الحسين بكأس الأردن

21:06

حرب الغذاء القادمة….. والوجبة التالية

20:43

أفراح العثمان بني صخر

20:03

نشامى الأمن العام وكأنهم للتو يبدأون

19:08

قبول 13307 اعتراضات شخصية على جداول الناخبين الأولية

18:36

الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام

17:43

مركزي “الميثاق الوطني”: لا مزايدات على موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية

17:02

حقائق حول لائحة الأجور الجديدة. لنقابة الأطباء والرد على الناقدين لها

16:48

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع

15:47

وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاء

15:41

الأمين العام لحزب إرادة ينفي صحة أي قوائم حزبية لحزب إرادة يتم تبادلها 

وفيات
وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024وفيات الخميس 27-6-2024وفيات الأربعاء 26-6-2024خيم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة حلا ابو الروس