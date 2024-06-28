الملكة رانيا تهنئ ولي العهد: ‎كل عام والغالي حسين بألف خير

وطنا اليوم:هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد ميلاد سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم الذي يصادف اليوم الجمعة.

ونشرت جلالتها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك صورة تجمع سمو ولي العهد والأميرة رجوة الحسين مرفقة بتعليق:” كل عام والغالي حسين بألف خير، ان شاء الله بشوفكم أحلى أب وأم”.