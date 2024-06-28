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تجهيز 48 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم في الأغوار الشمالية

28 يونيو 2024
تجهيز 48 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:جهزت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية في محافظة إربد 48 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف المساجد التابعة للمديرية، تحت شعار “وقولوا للناس حسنا”.
وقال مدير أوقاف اللواء خالد القضاة، الجمعة، إنه سيشرف على تلك المراكز وعاظا وواعظات وأئمة أكفياء من حملة الشهادات الشرعية والإدارة والدورات في التلاوة والتجويد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 27 مركزا للذكور و 21 للإناث.
وأضاف، أن الهدف من المراكز الصيفية تعليم قراءة القرآن الكريم، تلاوة وحفظا وفهما، والحديث الشريف والسيرة النبوية والفقه وقصص الأنبياء، وترسيخ القيم والأخلاق والآداب الإسلامية والثقافة الوطنية، إلى جانب الأنشطة اللامنهجية.
ودعا القضاة الطلاب والطالبات إلى الإقبال على التسجيل في تلك المراكز في أقرب مسجد مخصص لها ضمن مناطق سكناهم، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستباشر التدريس غدا السبت بواقع 3 أيام أسبوعيا، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).


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