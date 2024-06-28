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الديوان الملكي يهنئ بعيد ميلاد ولي العهد الثلاثين

28 يونيو 2024
الديوان الملكي يهنئ بعيد ميلاد ولي العهد الثلاثين

وطنا اليوم:هنأ الديوان الملكي الهاشمي بمناسبة عيد ميلاد سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم.
ونشر الديوان الملكي تهنئة جاء فيها: ” كل عام وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بألف خير بعيد ميلاده الثلاثين، ويتمنى الديوان الملكي الهاشمي لسموه بهذه المناسبة دوام الصحة والسعادة والتوفيق”.
ويصادف اليوم الجمعة، العيد الثلاثون لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، النجل الأكبر لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، والسليل الثاني والأربعين لسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.
ولد سمو ولي العهد في مدينة عمان في التاسع عشر من شهر محرم عام 1415 هجري، الموافق للثامن والعشرين من حزيران عام 1994 ميلادي.


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