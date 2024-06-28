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خبير للأردنيين: اشتركوا بالضمان ولن تندموا

28 يونيو 2024
خبير للأردنيين: اشتركوا بالضمان ولن تندموا

وطنا اليوم:نصح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، كل أردني غير مشمول بالضمان بصفة إلزامية، أي لا تنطبق عليه أحكام الشمول الإلزامي، بالاشتراك الاختياري بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وأرى أنه أفضل طريقة تخطيط وادّخار لتأمين مصدر دخل دائم في المستقبل.
وقال الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الجمعة، إن الاشتراك الاختياري باب مُشرَع أمام كل أردني ممن لا ينطبق عليه الاشتراك الإلزامي لتمكينه وأسرته من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، سواء في حالة بلوغ سن التقاعد (الشيخوخة أو المبكر) أو في حالة العجز الطبيعي، أو في حالة الوفاة، ولكل من هذه الحالات شروطها، وقد مكّن الاشتراك الاختياري حوالي (57) ألف أردني من الحصول على راتب تقاعد الضمان حتى الآن.
وأشار الى ان عدد المؤمّن عليهم الأردنيين المشتركين بالضمان بصفة اختيارية وصل حتى تاريخ اليوم إلى (96) ألف مشترك فعّال


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