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عشائر تل الصافي تجمع على ترشيح سلمان أبو عفيفة للإنتخابات النيابية

28 يونيو 2024
عشائر تل الصافي تجمع على ترشيح سلمان أبو عفيفة للإنتخابات النيابية

وطنا نيوز / أجمعت عشائر تل الصافي على ترشيح السيد سلمان أبو عفيفة لخوض الإنتخابات النيابية المقبلة عن دائرة عمان الثانية خلال إجتماع حاشد تم عقده مساء أمس الخميس.

وبذلك تكون عشائر تل الصافي التي يزيد عدد ناخبيها المسجلين في دائرة عمان الثانية عن ستة الآف ناخب وناخبة من أولى العشائر في محافظة العاصمة التي تعقد إجتماع عام وتجمع على مرشح واحد.

وفي بداية الإجتماع ألقى المرشح كلمة ترحيبية بالمدعويين.

وقال إن الإنتخابات إستحقاق دستوري يجب مقابلتها بالمشاركة الفاعلة وإستدعاء كافة الجهود والطاقات لٱنجاحها والتصويت لمن يستحق.

وأومض بمقتطفات من برنامجه الإنتخابي و في الختام أجاب على أسئلة الحضور.


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