489 ألف أردني يسافرون للسياحة في 3 أشهر

وطنا اليوم:ارتفع عدد الأردنيين الذين سافروا إلى خارج الممكلة بنسبة 27 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.

وبلغ عدد الأردنيين الذين سافروا إلى خارج الأردن 489.4 ألف مسافر مقارنة مع 384 ألفا، وفق جريدة الغد.

وبلغ عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغاية السياحة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 164.6 ألف مسافر بزيادة نسبتها 17.6 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي او بمقدار يزيد على 24 ألف مسافر الذي بلغ نحو 140 ألف مسافر.

وسجل شهر شباط (فبراير) الماضي اعلى نسبة زيادة إذ وصلت الى 164.1 ألف مسافر مقارنة بنفس الشهر الذي بلغ 122.4 ألف مسافر بزيادة نسبتها 34.6 % او بمقدار يزيد على 41.5 ألف مسافر.

وبلغ عدد المغادرين خلال شهر آذار (مارس) الماضي اكثر من 160.6 ألف مسافر مقارنة 122 ألف مسافر خلال الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة نسبتها 27.3 % او بمقدار يزيد على 38 ألف مسافر.

وحسب البيانات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار فإن اعداد المسافرين الأردنيين خارج البلاد لغاية السياحة خلال العام الماضي بلغت نحو 1.708 مليون مسافر بزيادة نسبتها 22.1 % مقارنة بالعام الذي سبقه والذي بلغ نحو 1.399 مليون مسافر