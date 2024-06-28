بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 إلى أرض المهمة

28 يونيو 2024
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 إلى أرض المهمة

وطنا اليوم:استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني “جنوب غزة/3 ” وصولها إلى أرض المهمة في قطاع غزة أمس الأول، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع، والتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، وكان في وداع البعثة مساعد المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية.
ورافقت الطواقم الطبية 22 شاحنة محملة بمساعدات طبية وعلاجية لرفد المستشفى الميداني الذي يضم عدة تخصصات طبية تقوم على إدامتها طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الخبرة والاحترافية العالية.
وبدأ أفراد الطواقم فور وصولهم باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة واقتدار، والمباشرة باستقبال المراجعين خلال الفترة المقبلة.
وكانت طواقم المستشفى الميداني الأردني خان يونس/ 2 قد عادت اليوم إلى أرض الوطن، بعد أن أدت واجبها الطبي والإنساني تجاه الأشقاء في القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:48

البطاينة: لا علاقة لتنحي الدغمي بقائمة إرادة الحزبية

21:32

الوحدات ينهي طموح الحسين بكأس الأردن

21:06

حرب الغذاء القادمة….. والوجبة التالية

20:43

أفراح العثمان بني صخر

20:03

نشامى الأمن العام وكأنهم للتو يبدأون

19:08

قبول 13307 اعتراضات شخصية على جداول الناخبين الأولية

18:36

الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام

17:43

مركزي “الميثاق الوطني”: لا مزايدات على موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية

17:02

حقائق حول لائحة الأجور الجديدة. لنقابة الأطباء والرد على الناقدين لها

16:48

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع

15:47

وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاء

15:41

الأمين العام لحزب إرادة ينفي صحة أي قوائم حزبية لحزب إرادة يتم تبادلها 

وفيات
وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024وفيات الخميس 27-6-2024وفيات الأربعاء 26-6-2024خيم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة حلا ابو الروس