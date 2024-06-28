وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 إلى أرض المهمة

وطنا اليوم:استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني “جنوب غزة/3 ” وصولها إلى أرض المهمة في قطاع غزة أمس الأول، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع، والتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، وكان في وداع البعثة مساعد المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية.

ورافقت الطواقم الطبية 22 شاحنة محملة بمساعدات طبية وعلاجية لرفد المستشفى الميداني الذي يضم عدة تخصصات طبية تقوم على إدامتها طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الخبرة والاحترافية العالية.

وبدأ أفراد الطواقم فور وصولهم باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة واقتدار، والمباشرة باستقبال المراجعين خلال الفترة المقبلة.

وكانت طواقم المستشفى الميداني الأردني خان يونس/ 2 قد عادت اليوم إلى أرض الوطن، بعد أن أدت واجبها الطبي والإنساني تجاه الأشقاء في القطاع.