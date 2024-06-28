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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي جديد بمعارك غزة

28 يونيو 2024
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي جديد بمعارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي في لواء الناحال في معركة جنوب قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان، الجمعة، تحت بند سُمح بالنشر، إن الرقيب إيال شينس 19 عاما من كيبوتس أفيك، مقاتل في الكتيبة 931، لواء ناحال، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
وأضاف أن الرقيب إيال شينس قتل الخميس 27 حزيران/ يونيو 2024، وتمت ترقيته من رتبة عريف إلى رتبة رقيب بعد مقتله.
وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 668 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 314 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,994 جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 591 منهم بالخطرة، و1,004 إصابة متوسطة، و2,349 إصابة طفيفة.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.


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