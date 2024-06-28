في مناظرة تاريخية.. بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات والشتائم

وطنا اليوم:تبادل الرئيس الأميركي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب الاتهامات في أول مناظرة بينهما قد تُشكّل منعطفا في انتخابات 2024 الرئاسية.

وشملت الاتهامات المتبادلة قضايا مثل الإجهاض، وطريقة إدارة الاقتصاد، والحرب في أوكرانيا وغزة.

وتوجه المرشحان الرئيسيان للوقوف خلف منبريهما من دون أن يتصافحا. وجرت المناظرة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وهي إحدى الولايات التي يُرجّح أن يكون لها تأثير في الانتخابات.

وخلال نصف الساعة الأولى من المناظرة، بدا بايدن مترددا في بعض الأحيان وتعثر في الحديث أكثر من مرة، في حين كان ترامب يشن هجوما تلو الآخر يتضمن عديدا من المعلومات المغلوطة المتكررة على غرار الادعاء بأن المهاجرين ينفذون موجة جرائم وأن الديمقراطيين يدعمون قتل الأطفال.

ويتعرض كل من بايدن (81 عاما) وترامب (78 عاما) لضغوط لإظهار تمكنهما من التعامل مع مختلف القضايا وتجنب أي زلات في الحديث، بينما يسعيان إلى إحراز نقطة للانطلاق منها والتقدم في سباق تظهر استطلاعات الرأي منذ أشهر أنه متقارب تماما.

وتاليا أبرز تصريحات الرئيس الأميركي والمرشح الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة:

ترامب لا يستحق أن يكون رئيسا.

ترامب كان أسوأ رئيس للولايات المتحدة.

حتى مايك بنس نائب ترامب لم يؤيده.

دور ترامب في الحدّ من إمكانية الإجهاض أمر فظيع.

لدينا أفضل اقتصاد في العالم.

أنت هو الأحمق.. أنت هو الفاشل.

أنت تبالغ وتكذب بشأن الهجرة.

أنت شخص مُدان.

حماس هي الطرف الوحيد الذي يريد استمرار الحرب في غزة.

ما زلنا نضغط لقبول حماس بخطة إنهاء الحرب في غزة.

على إسرائيل الحذر من استخدام أسلحة معينة في المناطق المأهولة.

أنقذنا إسرائيل، ونحن أكبر داعم لها في العالم.

قمت بتوحيد العالم ضد إيران عندما هاجمت إسرائيل.

أما أبرز تصريحات الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، فكانت:

أتقدم في كل استطلاعات الرأي.

سأقبل نتيجة الانتخابات فقط إذا كانت عادلة.

التضخم يقتل بلادنا.

بايدن يترك الحدود مفتوحة لتدمير أميركا.

فوزي في الانتخابات سيكون الفرصة الأخيرة لإخراج أميركا من الوحل.

حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان لدى الولايات المتحدة قائد.

بايدن تسبب في ارتفاع التضخم وقتل المواطنين السود.

إسرائيل هي التي تريد استمرار الحرب، وعلينا أن نسمح لها بالاستمرار.

بايدن أصبح كالفلسطينيين وهو فلسطيني سيئ.

سيتوجب عليّ النظر في ما إذا كنت سأدعم قيام دولة فلسطينية لتحقيق سلام دائم.

نقترب من الحرب العالمية الثالثة بسبب بايدن.

العالم يتجه للانفجار بسبب قلة الاحترام لأميركا في عهد بايدن.

قط الزقاق

أطلق بايدن مجموعة انتقادات نارية ضد القضايا القانونية التي يواجهها ترامب، مشبها أخلاق منافسه بـ”قط الزقاق” ووصفه بـ”المجرم المدان”.

وقال بايدن: “الجرائم التي لا تزال متهمًا بارتكابها، فكر في جميع العقوبات المدنية المفروضة عليك. كم مليار دولار تدين بها كغرامات مدنية بسبب التحرش بامرأة في الأماكن العامة؟ للقيام بمجموعة كاملة من الأشياء؟ عن ممارسة الجنس مع نجمة إباحية في الليل – بينما كانت زوجتك حامل؟”.

والتفت بايدن إلى ترامب، وتابع: “لديك أخلاق قطة الزقاق”، بينما نفى ترامب ممارسة الجنس مع نجمة إباحية.

من جهتها قالت نائبة بايدن إنه كان “بطيئا في بداية المناظرة” لكنّها اعتبرت أنّه “أنهاها بقوّة”.

وأضافت هاريس: “كانت بداية بطيئة، هذا واضح للجميع. لن أجادل في هذه النقطة”، وذلك بعد أن أثار أداء بايدن المتعثّر في المناظرة مخاوف بشأن ترشيحه.

وكان أنصار الرئيس الأميركي جو بايدن يأملون أن تؤدي المناظرة التي جرت مساء أمس الخميس إلى تبديد المخاوف من أن عمر الرجل البالغ 81 عاما لا يسمح له بشغل المنصب لولاية أخرى، لكن صوته الأجش وأداءه المتردد في بعض الأحيان ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب قادا للعكس.

وثارت مخاوف بشأن عمر كل من بايدن وترامب (78 عاما) ولياقتهما البدنية قبل الانتخابات، إلا أن الأمر ينصب بصورة أكبر على بايدن.

وبصوت أجش بسبب إصابته بنزلة برد، بدا بايدن سريعا في حديثه عن بعض النقاط خلال المناظرة وتعثر في بعض الإجابات، فيما بدا أقل ثقة في البعض الآخر.

وفي منتصف المناظرة تقريبا، وصفها خبير استراتيجي ديمقراطي عمل في حملة بايدن عام 2020 بأنها “كارثة”.