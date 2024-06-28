بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

وزير إسرائيلي يتحدث عن توسيع استيطاني وإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية

28 يونيو 2024
وزير إسرائيلي يتحدث عن توسيع استيطاني وإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية

وطنا اليوم_تل أبيب: قال وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس إن الحكومة ستوسع مستوطنات بالضفة الغربية وتتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

 

وقال الوزير الذي يرأس حزبا داعما للمستوطنين في بيان إن الحكومة تؤيد اقتراحا طرحه بهذا الشأن.

 

ولم يصدر أي بيانات عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عادة ما يعلن القرارات الحكومية، كما لم يتسن التواصل معه على الفور للحصول على تعليق.

 

ومن بين الخطوات التي قال سموتريتش إنه يطرحها إلغاء “مختلف الاعتمادات والمزايا” لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، والموافقة على مبان استيطانية جديدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:48

البطاينة: لا علاقة لتنحي الدغمي بقائمة إرادة الحزبية

21:32

الوحدات ينهي طموح الحسين بكأس الأردن

21:06

حرب الغذاء القادمة….. والوجبة التالية

20:43

أفراح العثمان بني صخر

20:03

نشامى الأمن العام وكأنهم للتو يبدأون

19:08

قبول 13307 اعتراضات شخصية على جداول الناخبين الأولية

18:36

الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام

17:43

مركزي “الميثاق الوطني”: لا مزايدات على موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية

17:02

حقائق حول لائحة الأجور الجديدة. لنقابة الأطباء والرد على الناقدين لها

16:48

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع

15:47

وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاء

15:41

الأمين العام لحزب إرادة ينفي صحة أي قوائم حزبية لحزب إرادة يتم تبادلها 

وفيات
وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024وفيات الخميس 27-6-2024وفيات الأربعاء 26-6-2024خيم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة حلا ابو الروس