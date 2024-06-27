إعلام عبري: رصد إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو شمالي إسرائيل

وطنا اليوم_أفاد إعلام عبري، الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان، نحو منطقة الجليل الأعلى شمالي البلاد.

وقالت قناة “12” وصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبريتان (خاصتان)، عبر موقعهما الإلكتروني، إنّ الجيش “رصد إطلاق قرابة 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى”.

وأشار المصدران، إلى أن الجيش “اعترض نصف الصواريخ، فيما سقط النصف الآخر في مناطق مفتوحة”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” دوت صافرات الإنذار في مدينة صفد، الواقعة بالجليل الأعلى.

ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي حول هذا الهجوم، حتى الساعة (17:50 تغ).

من جهته، أعلن “حزب الله” في بيان تزامن مع التقارير العبرية، أن مقاتليه “قصفوا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة منطقة الشمال الإسرائيلية بعشرات الصواريخ”.

وفي وقت سابق الخميس، تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إصابة مستوطنة في صفد، أثناء هروبها إلى أحد الملاجئ، دون ذكر أي تفاصيل حول الواقعة أو طبيعة الإصابة.