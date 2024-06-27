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انتقاد أممي لاستخدام إسرائيل الكلاب ضد معتقلين فلسطينيين

27 يونيو 2024
انتقاد أممي لاستخدام إسرائيل الكلاب ضد معتقلين فلسطينيين

وطنا اليوم_انتقد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، الخميس، القوات الإسرائيلية لاستخدامها الكلاب في هجوم على معتقلين فلسطينيين.

 

وقال لورانس، للأناضول، إنهم على علم بالتقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي أطلق الكلاب على المعتقلين الفلسطينيين.

 

وأضاف: “مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة لالتزامات إسرائيل فيما يتعلق بالأشخاص المحميين بموجب قانون الاحتلال”.

 

وأوضح أن المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة “محظورة تماما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الفرد في الحياة والصحة”، وأن إسرائيل انتهكت هذا الأمر أيضا.

 

وردا على سؤال حول قيام جنود إسرائيليين بربط فلسطيني مصاب أمام مركبة عسكرية واستخدامه كدرع بشري في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، أشار لورانس إلى أن المكتب الإقليمي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رد على هذا الحادث في بيان.

 

وجاء في البيان: “تدين المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الانتهاكات المستمرة والصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الملزم لإسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في الضفة الغربية المحتلة”.

 

وأشار البيان إلى أن استخدام فلسطيني كدرع بشري على مركبة عسكرية هو “مثال آخر على الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي”.


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