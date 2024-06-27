مسيرة درجات نارية في شوارع عمان بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد

وطنا اليوم:يطلق فريق أبطال الأردن أضخم مسيرة دراجات يوم غد الجمعة، بمناسبة اليوبيل الفضي وعيد ميلاد ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

وتنطلق المسيرة من حدائق الحسين، الساعة 7 مساء، حتى الساحة الهاشمية يتخللها التجوال بشوارع عمان تعبيرا عن الفرح والمناسبة مكللين الدراجات بالاعلام.

وستقام في المدرج الروماني، العديد من الفقرات يتخللها توزيع دروع المشاركة على رؤساء الافرقة الكريمة.

كما يشارك في الاحتفال العديد من نجوم الفن الأردني.