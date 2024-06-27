المهيرات مساعدا للأمين العام وابورمان مديرا للرقابة في وزارة الزراعة

وطنا اليوم:في إطار تنظيم وتطوير العمل في وزارة الزراعة قرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إجراء تشكيلات شملت مواقع هامه وتدعم ترشيق عمل الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وسبل تنظيم العمل في الوزارة حيث كلف الحنيفات تكليف مراد المهيرات بموقع مساعد الأمين العام لوزارة الزراعة للشؤون المالية والإدارية والمهيرات يحمل خبرة طويلة وتأهيل كبير على تطوير العمل الإداري الحديث والذي سيعمل وفق خطة عمل الوزارة على اتمت كافة الخدمات وتطوير اليات التواصل مع الجمهور وتظيم الإنفاق الرأسمالي .

وقرر الحنيفات تكليف المهندس محمد ابورمان بموقع مدير وحدة الرقابة الداخلية وابورمان يحمل خبرة في كافة إدارات الوزارة مما يتيح له الفرصة والمعرفة بعمل الوزارة إضافة إلى تأهيل كبير في العمل الرقابي الحديث .

وقد حملت قرارات الوزير تكليف لمواقع هامه مثل تشجيع الاستثمار وذلك لزيادة وتيرة الإنجاز في الجانب الاستثماري في القطاع الزراعي.

وأسرة …….

تتقدم بالتهنئة من عطوفة مراد المهيرات والمهندس محمد ابورمان متمنين دوام التقدم والنجاح .