بالرغم من تعليق نشاطاته الاستقطابية .. الميثاق يتجاوز ال 10 الاف منتسب

وطنا اليوم:أعلن حزب الميثاق الوطني أن عدد المنتسبين فيه بحسب آخر احصائية للهيئة المستقلة للأنتخاب وصل اليوم الخميس 10033عضوا، بينهم 3662 أناث و6371 ذكور و4036 من فئة الشباب الذين تترواح اعمارهم بين (18-35) سنة، علماً انه قام بتعليق كافة نشاطاته الاستقطابية التي ينفذها في مختلف محافظات المملكة من فترة من الزمن.

وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الخميس إن قرار تعليق النشاطات الاستقطابية منذ فترة من الزمن التي ينفذها الحزب في المحافظات والبوادي والمخيمات بالمملكة لأستقطاب الراغبين بالانتساب للحزب يأتي في ظل الانشغال الكثيف بالتحضيرات لخوض الانتخابات النيابية المقبلة والتركيز على البرنامج الانتخابي للحزب.

وأكد الميثاق الوطني أعتزازه وفخره بجميع المنتسبين والمؤازرين للحزب الذين منحوه ثقتهم من خلال الدعم المعنوي الدائم الذي يتلقاه الحزب منذ تأسيسه.

يشار إلى أن حزب الميثاق الوطني أعلن رسميا مشاركته في الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين من خلال الترشح على القائمة الحزبية العامة والقائمة المحلية على مستوى الدوائرة الانتخابية في المملكة.