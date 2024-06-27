9 آلاف مصحح و38 مركزا لتصحيح دفاتر امتحان التوجيهي

وطنا اليوم:قال مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، الخميس، إن عملية تصحيح مبحث اللغة العربية ستبدأ يوم السبت، واليوم سيجري استلام دفاتر الإجابة.

وأضاف في تصريح أن هناك نوعين من عمليات التصحيح، حيث هناك أوراق الماسح الضوئي وتبدأ إجراءات تصحيحها من لحظة استلام طرود الإجابة من مديريات التربية والتعليم، وأوراق الماسح الضوئي لها إجراءات طويلة ومراحل قد تزيد عن 12 مرحلة ودقة التصحيح 100%.

وبين أن تصحيح الجزء الإنشائي بمبحث اللغة العربية يكون فيها شقان، الشق الأول أسئلة الاختيار من متعدد ويجب مرورها عبر الماسح الضوئي، وهناك الأسئلة الإنشائية ويتم الإجابة عنها على دفتر الإجابة.

وأضاف: “هناك 38 مركزا لتصحيح دفاتر الإجابة وتغطي كافة محافظات المملكة، ولدينا فريق من المصححين، وهم مشرفون متخصصون في المبحث ومعلمي المبحث وعددهم يقارب 9 آلاف مصحح”.

وأشار إلى أن دفتر الإجابة يمر بأكثر من 27 عملية تصحيح.

“هناك أكثر من جهاز ماسح ضوئي، وسرعتها 6 آلاف ورقة في الساعة، وأتوقع اليوم الانتهاء من قراءة مبحث التربية الإسلامية لكن مراحل التدقيق والتصحيح هي مراحل طويلة، حيث يكون هناك قراءة أولية للنتائج لكن لا تكون هي المعتمدة وهناك مراحل كثيرة ومنها طباعة الكشوفات الأولية وتدقيقها ومطابقتها، حيث أكثر من 12 مرحلة للتدقيق وهي تستمر حتى قبيل صدور النتائج لتأكد من دقة النتائج 100%” وفق شحادة.

وقال شحادة: “لم تردنا أي ملاحظات أو شكاوى فيما يتعلق بأسئلة الامتحان وطبيعة الأسئلة، وتم تشكيل فريق فني من المتخصصين والمشرفين التربويين وناقشوا مبحث التربية الإسلامية والورقة الامتحانية، وهذا التقرير ضمن تقريرهم يحددون إذا كانت الفقرات جميعها من المنهاج المدرسي وهل راعت الفروق الفردية وهل هي خالية من الأخطاء وهل الزمن كان مناسبا، وما كتبه الزملاء في التقرير أكد أن الورقة مطابقة للمعايير التي أقرتها الوزارة ولم يكن هناك أي ملاحظات كانت على مبحث التربية الإسلامية”.