لعبة مملة تجذب ما يقرب من مليون لاعب حول العالم

وطنا اليوم:بانانا.. لعبة إلكترونية جديدة باتت حديث الكل، وفي وقت قصير حققت نسبة تحميل ولعب قياسي على منصة Steam للألعاب لتقفز إلى قوائم أكبر 10 ألعاب من ناحية عدد اللاعبين، وهي لعبة تتمحور حول النقر على الموزة الموجودة في الشاشة لتحصل على عدد نقرات أعلى.

واللاعب يستطيع أن يكسب منها، والغريب إن بعض خبراء التكنولوجيا لا يصفها باللعبة من الأساس.

لكن لماذا حققت هذا الاهتمام الكبير الاستثنائي؟.

يوضح، مسؤول تسويق ومستشار ألعاب الفيديو علي السيد:

في الواجهة الرئيسية للعبة، يظهر أمامك عنصر على شكل موزة يمكنك النقر عليه، من وقت لآخر، سيظهر لك سكين جديد أو تصميم مختلف للبانانا وتجدر الإشارة إلى أن هذه العناصر الجديدة تحمل قيمة سوقية مرتفعة على منصة ستيم Steam.

يمكن تحميل اللعبة مجاناً، وقد وصلت إلى أكثر من مليون لاعب، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى على منصة “ستيم” Steam.

وجود مليون مشترك يستخدمون هذه اللعبة يعتبر دليلاً واضحًا على العدد الكبير للمشاهدات التي تحظى بها الإعلانات المعروضة فيها، وبناءً على ذلك، يمتلك المطورون السلطة لتحديد أسعار الإعلانات وفقاً لتقديراتهم الدقيقة.

ستيم هي منصة تتيح للمطورين والناشرين وضع ألعابهم عليها، سواء كانوا مطورين مستقلين أو شركات كبيرة، كما توفر برامج تساعد في تخصيص خلفية الكمبيوتر وغيرها من الوظائف.

ستيم تعتبر بمثابة سوق واسع يمكن فيها عرض ألعاب مثل “لعبة البانانا” بشكل مجاني أو تسعير ألعاب أخرى بشكل محدد لتكون متاحة للشراء.

من منظور اللاعب على المنصة، عند تحقيق إنجازات محددة داخل الألعاب، يتم منح اللاعب أيقونات صغيرة كمكافأة. يمكن بيع هذه الأيقونات في السوق المصغر داخل منصة ستيم للحصول على أموال تضاف إلى محفظة اللاعب في ستيم.

تتركز “لعبة البانانا” على قيام اللاعب بالنقر على صورة الموزة الظاهرة على الشاشة بهدف زيادة مجموع عدد النقرات، مما يؤدي بدوره إلى رفع معدل التفاعل الخاص باللاعب.