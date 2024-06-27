مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 17 آخرين بمخيم جنين

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 17 آخرين خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة ومخيم جنين الليلة الماضية.

وخلال ساعات الليل، وقعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين، كما فجرت المقاومة عبوات ناسفة في آليات عسكرية إسرائيلية

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بإصابة عدد من المواطنين في البلدة القديمة بحي السيباط من مدينة جنين، بشظايا رصاص الاحتلال والغاز السام المسيل للدموع ،موضحة أن قوات الاحتلال أعاقت طواقم الإسعاف من نقلهم إلى مستشفيات المدينة .

وواصلت قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين قبيل منتصف الليلة، نشر تعزيزاتها العسكرية فجر اليوم الخميس، في المدينة وأطراف المخيم ونشرت عشرات الجنود القناصة على اسطح العمارات التجارية والمنازل وفي احياء المدينة ومركزها التجاري، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ”العنيفة” وسماع دوي انفجارات.