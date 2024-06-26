ماهر سليم عضواً في مجلس أمناء الشبكة العربية للإبداع والابتكار

وطنا اليوم_أعلنت الشبكة العربية للإبداع والابتكار عن تعيين الأستاذ الدكتور ماهر سليم عضواً في مجلس أمنائها، نظراً لخبراته الأكاديمية والإدارية الواسعة. الدكتور سليم شغل العديد من المناصب في جامعات أجنبية وعربية، منها جامعة دبلن، كما شغل منصب رئيس جامعة عمان الأهلية لدورتين متتاليتين، وهو حالياً رئيس جامعة الشرق الأوسط في المملكة الأردنية الهاشمية.

يحمل الدكتور ماهر سليم رتبة الأستاذية في الكيمياء الحيوية من جامعة دبلن في جمهورية إيرلندا، وبكالوريوس في الكيمياء الحيوية من جامعة الكويت، بالإضافة إلى حصوله على أكثر من دكتوراه فخرية في إدارة الأعمال والاقتصاد.

وأعربت الشبكة في بيان لها عن ترحيبها بانضمام الدكتور سليم، مؤكدة أن خبراته ستنعكس إيجابياً على رفعة وتقدم الشبكة، التي تسعى لتكون الحاضنة المميزة للمبدعين والمبتكرين العرب.

من جهته، أعرب الدكتور ماهر سليم في رسالة وجهها لرئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار الدكتور محمود عبدالعال فراج عن استعداده لبذل كافة جهوده لخدمة رؤى وتطلعات الشبكة، والسعي لتكون الحاضنة الرائدة لفضاء الإبداع والابتكار.