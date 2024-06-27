الملكية الأردنية توضح حول تأخير رحلة الطيران من بغداد إلى عمّان

وطنا اليوم_أوضحت شركة “الملكية الأردنية” أن الرحلة رقم 815 المتجهة من بغداد إلى عمّان تأخرت عن الإقلاع بسبب عطل فني في أحد محركاتها.

وقالت الشركة في بيان صادر ليلة الأربعاء/ الخميس، إنه تم اكتشاف العطل الفني أثناء تواجد الطائرة في مطار بغداد الدولي، وتمت إعادة الطائرة إلى بوابة الإقلاع، وعلى إثر ذلك، تقرر إنزال الركاب من الطائرة حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت “الملكية الأردنية” اتخاذها على الفور الإجراءات اللازمة لضمان راحة المسافرين، حيث تم إرسال رحلة إضافية لتأمين نقلهم إلى وجهاتهم النهائية بأسرع وقت ممكن.

وأعربت عن أسفها الشديد لأي إزعاج تسبب به هذا التأخير، مشددة على أن سلامة وراحة المسافرين هي دائماً على رأس أولوياتها.