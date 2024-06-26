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مجلس محافظة الكرك يحتفل باليوبيل الفضي

27 يونيو 2024
مجلس محافظة الكرك يحتفل باليوبيل الفضي

 وطنا اليوم– أفتتح رئيس مجلس محافظة الكرك، الدكتور عبدالله العبادلة، اليوم الأربعاء، في معهد الأميرة تغريد للتدريب المهني البازار الشعبي بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وعيد الجلوس الملكي.

 

وقدم مدير المعهد خليل المصاروة إيجازًا عن البرامج والدورات المقدمة لأبناء المجتمع المحلي ومنها (دورة مساعد كهربائي / مركبات، مساعد حلاق نسائي، مساعد حلاق ذكور، مساعد ميكانيكي صيانة أجهزة تبريد منزلية، مدخل بيانات، مساعد كهربائي تمديدات كهربائية منزلية، صانع معجنات وفطائر، مساعد طاهي).

 

وأشاد بتعاون مجلس المحافظة في المساهمة بتوفير ما تحتاجه هذه المختبرات لتكون على مستوى عال من الخدمات المقدمة.

 

وتخلل الإفتتاح زيارة لمرافق المعهد ومنها مختبر الحاسوب، ومشغل صيانة سيارات الهايبريد، ومشغل صناعة الحلويات والمعجنات، ومشغل دورات التجميل، إضافة إلى أجهزة حاسوب وأدوات خاصة بدورات المعهد والتي تم تجهيزها من موازنة مجلس المحافظة.

 

وحضر الإفتتاح مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة، ومديرة التنمية الإجتماعية للواء القصر سماهر المجالي، ومديرة معهد التدريب المهني للإناث المهندسة شيرين البطوش وممثلون من جمعية بناة الحلم.


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