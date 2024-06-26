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60 شهيدا بـ4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

منذ 11 ثانية
60 شهيدا بـ4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفا و718 شهيدا وشهيدة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 86 ألفا و377 مصابا ومصابة.
وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 60 شهيدا وشهيدة، و140 مصابا ومصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.


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