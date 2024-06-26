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%93 نسبة إلغاء حجوزات السياح الوافدين المتوقعة منذ شباط

منذ ساعة واحدة
%93 نسبة إلغاء حجوزات السياح الوافدين المتوقعة منذ شباط

وطنا اليوم:أظهر التقرير الربعي الصادر مؤخرا عن وزارة السياحة والآثار أن نسبة إلغاء حجوزات المجموعات السياحية الوافدة إلى الأردن خلال الفترة تشرين الأول 2023 إلى كانون الثاني 2024 وصلت إلى 90%، وذلك استنادا لأرقام مكاتب السياحة الوافدة.
وقالت الوزارة في تقريرها إن مكاتب السياحة الوافدة تتوقع بأن تصل نسبة إلغاء حجوزات السياح الوافدين من شهر شباط ولغاية شهر حزيران من العام الحالي نحو 93%.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تسجيل الدخل السياحي خلال الخمسة أشهر الأولى ما قيمته 1.9 مليار دينار (2.6 مليار دولار) وبانخفاض نسبته 6.5%، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.
ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 10%، وفق البيانات.


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