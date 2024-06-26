الأمن يتوعد مطلقي العيارات النارية بإجراءات مشددة

وطنا اليوم:رعى قائد أمن اقليم الشمال العميد نورز هاكوز ندوة حوارية عقدت غرفة تجارة اربد ضمن حملة صيف آمن حول ظاهرة اطلاق العيات النارية في الافراح والمناسبات بحضور مدير شرطة محافظة اربد العميد عمر الكساسبة ومدير مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية العقيد محمود الشياب وفعاليات مجتمعية .

واكد العميد هاكوز في كلمته أن هذه الظاهرة تهدد الامن والسلم المجتمعي ولا تعكس قيم المجتمع الاردني وتعطي مدلولات سلبية وتحول الافراح إلى احزان والسعادة الى عزاء وان القضاء عليها بمسؤولية جماعية مشتركة ما بين سلطات انفاذ القانون وابناء المجتمع المحلي .

واضاف ان السنوات الاخيرة شهدت وقوع العديد من الوفيات والاصابات جراء اصابتهم باعيرة ناية طائشة ورغم كل التحذيرات واستغلال كل المحافل واللقاءات وعقد الندوات والمحاضرات وتوزيع بروشورات ومواثيق شرف واستغلال وسائل الاعلام للتوعية الا ان ظاهرة اطلاق العيارات النارية لا زالت موجودة .

ولفت العميد هاكوز الى ان جلالة الملك شدد على اهمية التصدي بحزم لهذه الظاهرة ومحاسبة كل من يقوم بها اضافة ان ولي العهد الامير حسين عبر عن رفضه ومحفزا الجميع ان يقولوا ” كفى لاطلاق العيارات النارية” اضافة لاهتمام مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة على اهمية مواءمة التوجيهات الملكية والرفض المجتمعي وتطبيق القانون بحزم مع المخالفين واتخاذ اشد العقوبات بحق مطلقيها .

من جهته قال مدير مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية العقيد محمود الشياب انه قبل نحو 3 سنوات ترك اب طفلتيه بمخيم اربد بعد ان قتلتا برصاصة قاتلة من قاتل فعلها باصرار وترصد بعد ان رفض كل النصائح والمواعظ اضافة لوفاة طفلة في جرش لا زلنا نذكر صيحات والديها لليوم وطفل اخر بمادبا واخرها عريس معان وهو رجل امن عام وشاب بمقتبل العمر ووحيد امه التي ارادت ان تفرح به فغادرها وغادر الدنيا عريسا بعد رصاصة طائشة من صديق عمره أدمت القلوب .

واضاف اننا الان نعلن حربنا على مطلقي العيارات النارية وعلى من يقتل الابرياء فكل القصص المحزنة والمؤلمة لم تؤثر ولم يتعظ منها البعض ويختارون الاستمرار باطلاق العيارات النارية التي تعتبر جريمة بحق الانسانية .

واكد العقيد الشياب ان الاجراءات الامنية المتبعة الان مشددة ومغلظة وهنالك متابعة كبيرة وتحقيقات بحق كل من تسول له نفسه اطلاق العيارات بالمناسبات والافراح وسيكون مصير مطلقيها خلف القضبان مشددا على اهمية تكاتف المجتمعات المحلية لمحاربة ومواجهة هذه الظاهرة ورفضها .

وقال مدير اوقاف اربد الثانية عبدالسلام نصيرات ان اطلاق العيارات النارية بالافراح والمناسبات وتسببها بقتل الابرياء تعتبر مخالفة للشريعة الاسلامية كونها سلوك يؤدي الى حالات قتل واصابات حرجة وتتحول الافراح الى بيوت عزاء مؤكدا اهمية الاستمرار بالتوعية والتثقيف حيال هذه الظاهرة حتى نصل الى مناسبات خالية من العيارات النارية .