اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية ومركز الفائزون الرياضي

وطنا اليوم:وقّع نائب رئيس جامعة عمان الأهلية لشؤون العلاقات الدولية والجودة /مدير مركز الارتباط العالمي الأستاذ الدكتور أنس السعود، اتفاقية تعاون مع مركز الفائزون الرياضي مُمثّلا بالمدير التنفيذي السيد عامر الشعار والمعني بمجالات تدريب وتعليم الرياضات الجماعية وإدارة وتنظيم الاحداث الرياضية، بحضور رئيس قسم الاستشارات والتعليم المستمر في الجامعة السيد معاذ الرواشدة.

وأكد السعود أن الجامعة تسعى وبكافة الوسائل المتاحة لتوفير شراكات ذات طابع تخصصي مع مختلف القطاعات في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال اتفاقيات تعاون مشترك ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع لغايات التدريب الاحترافي في سوق العمل، والعمل أيضا على بناء برامج تدريبية متميزة في محتواها التعليمي ومواكبة للتطورات في سوق العمل.

من جانبه قال السيد عامر الشعار، أن المركز سوف يمهد الطريق لتجربة تدريب عملي بطريقة مثالية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يوفر فرصة كبيرة لطلبة جامعة عمان الأهلية لتعزيز كفاءاتهم في المجالات الرياضية من خلال توفير مدرّبين ذوي احترافية عالية، الأمر الذي ينعكس بدوره على توفير ميزة تنافسية للطلبة الملتحقين ببرامج التدريب المنوي عقدها.