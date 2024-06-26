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وزير الطاقة: لا رفع لأسعار الكهرباء في الأردن

منذ 13 ثانية
وزير الطاقة: لا رفع لأسعار الكهرباء في الأردن

وطنا اليوم:اعتبر وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن التعرفة المرتبطة بالزمن لا تستهدف رفع الأسعار على المواطنين.
وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن متوسط التعرفة المرتبطة بالزمن حسب الاستهلاك الحقيقي هو نفس متوسط التعرفة المعمول بها حاليا .
وقال الخرابشة، إن الهدف من التعرفة الجديدة للكهرباء هو ترحيل جزء من الحمل الكهربائي إلى فترات الاستهلاك الخفيف وأعطيت أسعارا مخفضة.
واضاف الخرابشة، أن القطاع الصناعي سيحقق وفرا 2.5 مليون دينار في حال ترحيل 25٪؜ من الحمل إلى فترات خارج الذروة
وتشمل التعرفة الجديدة خمسة قطاعات هي عدادات شحن المركبات، قطاعات شحن المركبات الكهربائية، الاتصالات، الصناعات المتوسطة والاستخراجية، فيما لا تشمل التعرفة القطاع المنزلي.
وتعتمد التعرفة الجديدة على تقسيم اليوم إلى ثلاث فترات زمنية: “خارج الذروة” (من الساعة 5 صباحا ولغاية 2 ظهرا)، و”الذروة الجزئية” (من الساعة 2 ظهرا ولغاية 5 عصرا)، ومن (الساعة 11 ليلا ولغاية 5 صباحا)، و”الذروة” (من الساعة 5 عصرا ولغاية 11 ليلا).


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