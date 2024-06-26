بنك Signature من بنك القاهرة عمان راعي ذهبي لمنتدى التمويل الأخضر جريفن 2024

وطنا اليوم:شارك بنك Signature من بنك القاهرة عمان كراعي ذهبي لفعاليات النسخة الثانية من منتدى التمويل الأخضر “جريفن 2024″ الذي اقيم برعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس ونظمته جمعية البنوك بعنوان ” التمويل الأخضر” ضرورة ملحة لمستقبل القطاع المصرفي وحصل بنك Signatureمن بنك القاهرة عمان على درع الرعايه الذهبيه خلال المنتدى .

بحث المشاركون في المنتدى عبرعدة جلسات طبيعة التمويل الأخضر والمستدام والتحول إلى نهج الاستدامة في القطاع المصرفي واتجاهات الأسواق الطلب العالمي على الحلول المالية المستدامة ، وركز المتحدثون على العناصر المؤثر على عملية التحول ، ومجموعة الأدوات والآليات المتعلقة بتصميم وتطوير أدوات التمويل والقروض المصرفية الخضراء ، والفرص الاستثمارية، وأهمية تعزيز سلوك المستهلك للدفع نحو التكنولوجيات الخضراء.

وناقش المشاركون الجوانب الفنية المتعلقة بالتمويل الأخضر في القطاع المصرفي ، وعناصر تقييم المخاطر البيئية وإدماجها في نماذج التحليل الائتماني لتعزيز القرارات الائتمانية واستدامة المحافظ المالية والحد من فرص الغسيل الأخضر للأموال.

وتاتي مشاركة بنك Signature من بنك القاهرة عمان انطلاقا من ايمانه بان التغير المناخي يحظي باهتمام بالغ على الصعيدين المحلي والعالمي، ودعما للجهود المبذولة لمواجه تداعياته والتكيف مع تأثيراته المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، ومن أهم الأمور التي تم بحثها الآن هو تأثيرالتغير المناخي على القطاع المالي والمخاطر المرتبطة بذلك وكيفية تحديد وتقييم وإدارة هذه المخاطر.

شارك في المنتدى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح و قيادات مصرفية في البنوك ونحو 180 مشاركاً من البنوك و قطاعات مصرفية واقتصادية وجهات الحكومية ومنظمات دولية ذات العلاقة بالموضوع.

المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون داخل القطاع المصرفي ومع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتطوير وتفعيل مبادرات التمويل الأخضر في المملكة.

اضافة إلى دور المؤسسات المالية في تعزيز مستقبل مستدام ، حيث أن التمويل الأخضر يمثل وسيلة حاسمة لتحقيق النمو ومعالجة التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ.

كما اوضح المنتدى اهمية التوجه نحو الاستدامة والتمويل الأخضر الذي أصبح إحدى الضرورات الملحة لبناء مستقبل القطاع المصرفي ، والذي يتوافق أيضا مع رؤية التحديث الاقتصادي.