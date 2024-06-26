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انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الثلث الأول

منذ 35 ثانية
انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الثلث الأول

وطنا اليوم:انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الثلث الأول من العام الحالي، وصولا إلى 925 مليون دينار، مقارنة مع 985 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تراجعا في الفاتورة النفطية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 6.1 بالمئة.
وبلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في الثلث الأول للعام الحالي، حوالي 60 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها في الثلث الأول من العام الحالي، فقد تصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة المستوردات من المشتقات النفطية بقيمة 299 مليون دينار، تلاها النفط الخام “بترول” بمقدار 271 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط “بنزين” حوالي 161 مليون دينار، وديزل “سولار” بنحو 174 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 12 مليون، والكاز بنحو 8 ملايين دينار.


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