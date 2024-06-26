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مركزي الميثاق الوطنيّ : قطاع النقل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني

منذ ساعة واحدة
مركزي الميثاق الوطنيّ : قطاع النقل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني

وطنا اليوم:قال رئيس المجلس المركزي لحزب الميثاق الوطني العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، خلال لقائه نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع السيد ضيف الله أبو عاقوله، بحضور عددٍ من السادة أعضاء النقابة، وأصحاب الاختصاص، إن الحزب ينظر لقطاع النقل على أنه رافعة اقتصادية ومجتمعية، خاصة وأن البنية التحتية للنقل تعمل حافزًا للتنمية الحضرية، والتكامل المجتمعي، بما يتوافق مع طموحات الدولة الأردنية وتطلعاتها، ويلبي آمال الأردنيين في منظومة نقل متكاملة تدفع بعجلة النمو الاقتصادي في البلاد، وتحسن نوعية الحياة، وتوفر العدالة الاجتماعية لشرائح المجتمع الأردني كافة.
وأثنى المجتمعون على ما قدمه حزب الميثاق الوطني من رؤية استراتيجية معمقة تمس أحد أكثر القطاعات الحيوية في الأردن، مؤكدين دعمهم لطروحات الحزب، ورؤيته، ورسالته.
وحظي برنامج حزب الميثاق الوطني المرتبط بقطاع النقل بتأييد، وإشادة الجميع.
وعلى هامش اللقاء، قال العين الدكتور ناصر الدين إن التحول السياسيّ الذي يشهده الأردن في مئويته الثانية، والذي مهِدت إليه الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يرسم تكوين مجتمع ديمقراطي متقدم، يصنع المواطنون فيه خياراتهم المصيرية، ويرسمون حياتهم المعيشية الكريمة.
وأكد أن العملية السياسية ليست بمعزل عن العملية الاقتصادية، والإدارية، والنهضة الشاملة، والتنمية المستدامة، فهي عمليات تكاملية وتضامنية بين قطاعات الدولة لتحقيق مفهوم الأردن الجديد الأكثر قوةً، وثباتًا، وقدرة على تحقيق رؤى قائده وطموحات شعبه.


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