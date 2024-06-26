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الاتحاد الأردني: عقد المدرب سلامي يمتد لـ 3 سنوات

منذ 13 ثانية
الاتحاد الأردني: عقد المدرب سلامي يمتد لـ 3 سنوات

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأربعاء، أن عقد المدرب المغربي الجديد للمنتخب الوطني الأول، جمال سلامي، الذي يخلف مواطنه الحسين عموتة، يمتد حتى العام 2027.
وقالت الأمنية العامة للاتحاد، سمر نصار، خلال مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الجديد للنشامى، “يمتد عقد المدرب لـ ٣ سنوات”
وكان الاتحاد أعلن ان عموتة رحل عن تدريب المنتخب بعد عام على تسلمه المنصب، علما بأن عقده كان يمتد حتى 2026. وقاد عموتة المنتخب الوطني الى وصافة كأس اسيا في قطر في انجاز غير مسبوق، كما تأهل المنتخب إلى الدور الثالث والحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2026 خلال فترته.
بدوره قال المدرب سلامي خلال المؤتمر: “شرف أن احظى بالاختيار كمدرب جديد للمنتخب الأردني وأنا هنا لاشارك بخبرتي لتحقيق الأهداف التي يتطلع لها الجمهور”.
ولفت إلى أن لمرحلة المقبلة صعبة، متحدثا عن متابعته المنتخب في محطات سابقة، مشيرا لوجود برنامج اعدادي للمنتخب في الفترة المقبلة.
“لدينا رؤيا واضحة تحتاج للتحضير .. والتحدي الاهم الان هو الوقت ليس لدينا الوقت ولدي ثقة بقدرات المنتخب” وفق سلامي
وبين انه يعرف قدرات المنتخب الأردني وأمامنا عمل كبير في مرحلة مهمة وصعبة سيتم التحضير لها بشكل جيد ضمن رؤية محددة، مشيرا الى أن الاستقرار وعمال الوقت هو التحدي الأبرز .
وفي حديثه عن كأس العالم قال سلامي: “حلم كبير التأهل إلى كأس العالم وسينقل المنتخب الأردني من مستوى الى اخر”.


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